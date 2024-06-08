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«Госуслуги» поменяют процедуру оформления микрозаймов

Источник:
«Интерфакс»
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Процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях на платформе «Госуслуг» изменят из-за активности мошенников, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Сейчас посредством учетной записи на «Госуслугах» можно оформить кредит на сайте микрофинансовой организации, так как от учетки Госуслуг возможно подать все документы на выдачу займа.

При этом также возможно указать реквизиты банковской карты другого человека и вывести финансы на подставное лицо. Именно в этом заключается главная уязвимость схемы, которой пользуются злоумышленники.

После изменений получить кредит сможет только тот гражданин, который обратился за кредитом, уточнил Шадаев. Он уточнил, что проблему уже обсудили с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

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mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Я бы на месте Макрона вообще бы не отсвечивал, у Франции куча колоний и никакущая армия - избивать французов...

MONOLIT79

Что-то у нас в Сибирит не ... не чувствуется.