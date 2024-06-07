Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей

Запад придумал план по разделу России на пять частей, но президент Владимир Путин понял эту задумку и отреагировал, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Двадцать лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — сказал Додик в интервью ТАСС.

По его словам, было известно «о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей». «Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал президент Республики Сербской, отметив, что Путин понял это и возглавил борьбу «за русские национальные государственные интересы».

«Главная цель Запада, Европы, которая не имеет абсолютно никаких ресурсов, ни газа, ни нефти, ни редких металлов, ни лидеров также — завладеть ресурсами, которыми Россия владеет», — заключил Додик.