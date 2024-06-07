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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей

Источник:
ТАСС
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Запад придумал план по разделу России на пять частей, но президент Владимир Путин понял эту задумку и отреагировал, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Двадцать лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — сказал Додик в интервью ТАСС.

По его словам, было известно «о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей». «Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал президент Республики Сербской, отметив, что Путин понял это и возглавил борьбу «за русские национальные государственные интересы».

«Главная цель Запада, Европы, которая не имеет абсолютно никаких ресурсов, ни газа, ни нефти, ни редких металлов, ни лидеров также — завладеть ресурсами, которыми Россия владеет», — заключил Додик.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.