Лолита нашла способ определения пенсионного возраста

Певица Лолита похвасталась, что еще не старая, потому что не умеет печь пышные оладьи.

Лолита поделилась историей, как она захотела поесть и решила приготовить оладьи, но ничего не вышло.

«Получилась полная фигня: хотела пышные, а получилась ерунда. И тут спасла подружка, которая позвонила и сказала: "Если у тебя получаются пышные оладьи, значит ты на пенсии"», — поделилась певица.

Певица порадовалась, что ее оладьи получились плоскими. «Судя по этим (оладьям) я еще не на пенсии», — сказала Лолита.

На самом деле Лолите уже 60 лет, и она считается пенсионеркой. Во времена локдауна артистка жаловалась, что на ее пенсию невозможно прожить.