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Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием

Источник:
РИА Новости
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Россия может ассиметрично ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — сказал Путин.

Он отметил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркнул он.

Киев может выбирать военные цели, но решение стоит за поставщиками оружия, указал Путин, добавив, что за ударами по территории России стоят Минобороны США и Великобритании.

Ранее несколько западных стран разрешили Украине наносить удары своим оружием в глубину российской территории. При этом США сохранили запрет на такие удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

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