Как вернуть случайно отправленные на чужую карту деньги

Cлучается, что в спешке или по невнимательности набираешь не тот символ в номере карты или телефона и деньги уходят не тому получателю. Что делать и можно ли вернуть ошибочный перевод?

После неудачного перевода есть два варианта развития ситуации:

деньги отправлены на несуществующий номер телефона или несуществующие реквизиты карты/счета;

средства ушли на работающий номер телефона и действующие реквизиты.

В первом случае — повезло. При попытке перевода на несуществующие номер телефона или карты банк просто не сможет осуществить операцию и отклонит платеж. Если перевод был выполнен по неправильным реквизитам счета, то деньги уйдут, но система увидит несоответствие, через некоторое время средства вернутся.

Во втором случае — все гораздо сложнее. Как только деньги поступили на счет другого человека или компании, банк не сможет их оттуда забрать.

Как вернуть деньги мирно

Прежде всего, попытаться мирно договориться с человеком, которому случайно ушли деньги. Иногда это помогает. Для этого нужно или позвонить «контрагенту» по телефону, или написать ему в мессенджер. Можно связаться с ним и через банковское приложение (в Сбере, например, для этого существуют «диалоги»).

Можно написать в банк получателя (банк можно определить по первым шести цифрам номера карты). Банк уведомит своего клиента об ошибочном переводе имеет право направить уведомление своему клиенту об ошибочном переводе и предложит вернуть деньги. Но банк получателя может только рекомендовать возврат, и никак не может заставить или принудительно снять деньги.

Если владелец карты, на которую пришли чужие деньги, отказывается их возвращать. Тогда придется подавать в суд. Согласно Гражданскому кодексу РФ, средства, ошибочно зачисленные на счет, считаются «неосновательным обогащением».

Если перевод осуществлен не по номеру телефона или карты, а реквизитам счета, и ошибка обнаружилась быстро, стоит обратиться в свой банк и банк получателя. Так как это финансовая операция длится до трех дней, банк может ее отменить, пока деньги не дошли получателю.

Как вернуть деньги через суд

При ошибочном переводе суммы до 50 тысяч рублей нужно подавать иск в мировой суд, если сумма больше — в районный или городской. Если неизвестны персональные данные получателя, в исковом заявлении нужно в качестве ответчика указать его банк. И приложить заявление об истребовании судом сведений о лице, получившем денежные средства. По запросу суда, банк сообщит ФИО и другие данные злоумышленника.

В суд нужно будет представить доказательства того, что деньги отправлены по ошибке. Например, что ни разу не совершали с получателем финансовых операций. Или запросить детализацию звонков у сотового оператора и показать, что ранее с ним не общались.

Получатель денег, в свою очередь должен будет представить доказательства, что имел право получить от вас эту сумму — например, за выполненные услуги. Если он этого не сделает, суд примет решение против него. Судебная практика показывает, что чаще всего именно так и происходит.

Можно для большей убедительности подать на получателя заявление в полицию. Потребовать в отношении него возбудить уголовное дело по факту присвоения им чужого имущества, а также мошенничества. Дело может быть и не возбудят, но проверку проведут.

Обращение в полицию поможет установить данные получателя. В рамках проверки (если ее проведут добросовестно) полиция запросит их у банка, а затем укажет в уведомлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если на карту пришел странный перевод

Сначала нужно убедиться, действительно ли это ошибочный перевод. Может кто-то из знакомых решил вернуть старый долг и деньги получены законно.

В любом случае бежать в банкомат снимать деньги или переводить себе в другой банк не стоит. Возможно, это технический сбой в банке и он быстро обнаружит ошибку.

Или есть вероятность работы мошенников. Они обычно сразу звонят и пытаются выманить реквизиты карты или другие персональные данные. В ответ им нужно заявить о готовности в ближайшее время вернуть деньги, но только через банк.

В случае случайного получения денег самым верным решением будет обращение в службу поддержки банка. И даже если есть намерение вернуть деньги, не стоит делать обратный перевод самому. Лучше попросить банк возвратить средства тому, кто их отправил. Это избавит от возможных претензий в будущем.