Греф заявил о сильном перегреве российской экономики

Российская экономика сильно перегрета, ее основные мощности задействованы, как никогда, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления в Совете Федерации.

Перегрев экономики означает, что она «начинает расти темпом выше ее возможностей», объяснил Греф.

«У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — цитирует РИА Новости главу Сбербанка.

По его словам, «огромные средства» идут в экономику через бюджетный импульс. «Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен», — сказал Греф.