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Нейробиологи объяснили, почему под музыку хочется танцевать

Источник:
Naked Science
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Ученые из Франции и США узнали, по какой причине некоторая музыка вызывает у нас желание танцевать. Все дело в стремлении мозга предугадать ритм, выяснили они.

Нейробиологи и психологи из университетов Экс-Марсель (Франция) и Коннектикута (США) сосредоточили внимание на синкопировании и ритме различных мелодий для того, чтобы понять, какие из них вызывают большее желание танцевать, а какие — меньшее.

Ритмическую структуру музыкального произведения образует последовательность длительностей — звуков и пауз. Синкопированием в музыке называют смещение акцента с сильной доли такта на слабую. Это вызывает несовпадение ритмического акцента с метрическим, приводит Naked Science отчет ученых.

В ходе исследования выяснилось, что сильнейшее желание двигаться вызывает музыка со средней степенью синкопирования. Ученые предположили, что при такой музыке мозг пытается предугадать ее ритм и подталкивает тело к совершению движений.

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Наука #Психо
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