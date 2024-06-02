НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Нейросеть GPT-4o запустили в «режиме бога»

Источник:
Tom's Hardware
217 0

Этичный хакер под ником Pliny the Prompter выпустил кастомную версию последней доступной версии нейросети от компании OpenAI. Его вариант GPT-4o получил название GODMODE GPT.

Хакеру удалось заставить новую модель GPT-4o игнорировать все ограничения, встроенные разработчиками. В частности, нейросеть пользовалась ненормативной лексикой, давала рецепты запрещенных веществ, делилась способами угона автомобилей.

Как только нейросеть GODMODE GPT обрела относительную вирусную популярность в соцсети X, OpenAI удалила кастомную модель с сайта. Теперь получить доступ к ней невозможно, однако в качестве доказательства хакер сохранил все ответы GPT-4o в «режиме бога».

Эксперимент стал частью масштабного движения AI red teaming, в рамках которого этичные хакеры выявляют слабые места современных систем искусственного интеллекта, не нанося им значительного ущерба.

Еще по теме
Сервис 2ГИС получил искусственный интеллект
Искусственный интеллект полюбил число 42
Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары
Официальный чат-бот Microsoft Copilot запустили в Telegram
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
10753
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
763966
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
229100
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
32139
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
27624
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
10310
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
11285
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
321795
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
31314
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
31415
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?