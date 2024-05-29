МВФ спрогнозировал полный отказ ЕС от российских энергоресурсов

Европейский союз может полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Доля России в импорте газа в ЕС «резко снизилась» с 41% в 2021 году до 15% за первые десять месяцев 2023 года, говорится в докладе МВФ. «Кроме того, Европейский союз обязался постепенно полностью прекратить импорт российского ископаемого топлива до 2030 года», — приводит РБК содержание документа.

«С другой стороны, военные действия могут привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность из-за увеличения доли расходов на энергоносители в ВВП и таким образом сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в энергоснабжении при прочих равных условиях», — отмечается в докладе.

В Евросоюзе неоднократно заявляли о намерении отказаться от импорта российского газа, в последние месяцы особый упор в этой дискуссии делается именно на СПГ. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее заявил, что страны ЕС намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.

Россия в апреле 2024 года поставила на европейский рынок 46% своего экспорта сжиженного природного газа, показали данные аналитической компании Kpler. По ее данным, в апреле в европейские порты было направлено 1,31 млн т российского СПГ.