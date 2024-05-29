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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к концу июня

Источник:
ТАСС
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Курс российской валюты к концу июня может ослабнуть до 91-92 рублей за доллар, считают эксперты Центр ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

Индекс сырьевых цен, рассчитываемый ЦЦИ, является опережающим индикатором для курса рубля. Он оценивает стоимость сырьевого экспорта и объем продаж валютной выручки крупнейших экспортеров. Поэтому зная значение сырьевого индекса на текущую неделю, можно сделать предположение, каким будет курс рубля через 8-12 недель.

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«Траектория индекса указывает на возможный разворот рубля в ближайшие недели. Ждем, что при прочих равных к концу июня рубль будет подбираться к отметке 91-92 рубля за доллар», — приводит ТАСС прогноз ЦЦИ.

По словам старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, сейчас российская валюта укрепляется. «На курс рубля влияет очень много факторов. Это и объемы экспорта, и объемы импорта. Сейчас будет сезон отпусков, увеличится спрос населения на валюту», — отметила она.

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