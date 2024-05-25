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Вороны научились считать вслух

Источник:
Science
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Вороны научились считать вслух, соответствующий эксперимент успешно провели немецкие ученые. После тренировок птицы каркали от одного до четырех раз при виде цифр на экране или же в ответ на определенные звуковые стимулы.

Сначала птицам демонстрировали визуальные сигналы на экране, каждый из которых был связан с числом звуков, которые им нужно было издать. Затем ворон знакомили со звуковыми сигналами, каждый из которых соответствовал определенному числу от одного до четырех.

После обучения ассоциативному восприятию конкретных чисел вороны получили задание — им нужно было каркнуть определенное количество раз, увидев знакомые цифры на экране или услышав звуки.

Выполнив задание, птицы нажимали клавишу на сенсорном мониторе клювом, чтобы подтвердить цифру. Если ответ оказывался верным, они получали от исследователей лакомство — мучного червяка.

Все вороны успешно справились с поставленной задачей. При этом ученые отметили, что перед счетом вслух птицы делали паузу. Перед длинной последовательностью они думали дольше, что подтверждает мысленное планирование ответа.

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