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Певец Shaman превратился в отдельный жанр музыки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян на тему любимого музыкального жанра, многие назвали имя певца Ярослава Дронова (Shaman).

По данным ВЦИОМ, на вопрос «Музыку и песни каких жанров вы предпочитаете слушать», перовое место занял жанр панк-рок и рок.

На втором месте по частоте ответов оказался Шаман, обогнав классическую, народную музыку и шансон.

«Родные, поздравляю! Судя по данным свежего опроса ВЦИОМ мы создали новый музыкальный жанр, который называется SHAMAN», — прокомментировал певец результат опроса.

При этом, по итогам опроса, меньше всего россиян интересует военно-патриотический жанр, к которому в какой-то степени можно отнести некоторые песни Шамана. Реже опрошенные называли только рэп.

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Культгид #Музыка
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Обсуждение (2)
Топ комментариев

number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

pepelmetal

Оказывается в эту игру можно играть вдвоём

Н. Рожнов 1983

Таких людей следует отправить на передовую, где они смогут продемонстрировать свои способности в реальных...

Maniac.

С яйцами так жн говорили, а в итоге, уже больше года не могут официально соврать почему. Придумывают...