Певец Shaman превратился в отдельный жанр музыки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян на тему любимого музыкального жанра, многие назвали имя певца Ярослава Дронова (Shaman).

По данным ВЦИОМ, на вопрос «Музыку и песни каких жанров вы предпочитаете слушать», перовое место занял жанр панк-рок и рок.

На втором месте по частоте ответов оказался Шаман, обогнав классическую, народную музыку и шансон.

«Родные, поздравляю! Судя по данным свежего опроса ВЦИОМ мы создали новый музыкальный жанр, который называется SHAMAN», — прокомментировал певец результат опроса.

При этом, по итогам опроса, меньше всего россиян интересует военно-патриотический жанр, к которому в какой-то степени можно отнести некоторые песни Шамана. Реже опрошенные называли только рэп.