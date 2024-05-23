ЛДПР придумала выплату 200 тыс. руб. молодым матерям

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдумы законопроект о выплате 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребенка до 25 лет.

Молодая мать сможет получить такое единовременное пособие на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25 лет. Выплата будет вне зависимости от материального положения матери, приводит ТАСС документ.

В пояснительной записке говорится, что за последние 10 лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка «постепенно движется к 30 годам». Депутаты утверждают, что почти 40% российских женщин не готовы рожать детей из-за материальных и жилищных трудностей.

Семьи, в которых женщина готова родить до 25 лет, — студенческие или те, которые «только начинают самостоятельную жизнь», и 200 тысяч рублей станут «определенным подспорьем», чтобы обеспечить ребенка и кормящую мать, пояснил замруководителя ЛДПР Сергей Леонов.