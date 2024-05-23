НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ЛДПР придумала выплату 200 тыс. руб. молодым матерям

Источник:
Sibnet.ru
315 2

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдумы законопроект о выплате 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребенка до 25 лет.

Молодая мать сможет получить такое единовременное пособие на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25 лет. Выплата будет вне зависимости от материального положения матери, приводит ТАСС документ.

В пояснительной записке говорится, что за последние 10 лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка «постепенно движется к 30 годам». Депутаты утверждают, что почти 40% российских женщин не готовы рожать детей из-за материальных и жилищных трудностей.

Семьи, в которых женщина готова родить до 25 лет, — студенческие или те, которые «только начинают самостоятельную жизнь», и 200 тысяч рублей станут «определенным подспорьем», чтобы обеспечить ребенка и кормящую мать, пояснил замруководителя ЛДПР Сергей Леонов.

Еще по теме
Реестр должников по алиментам сделают открытым
Алкоголь разрешили продавать на летних верандах кафе
Уточнен новый размер штрафов за курение
Депутат предложил новый дорожный знак о животных
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Фантастический варп-двигатель оказался реальностью
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
30
Врач объяснил пользу от утреннего секса для женщин и мужчин
25
Ирландия, Испания и Норвегия признали палестинское государство
16
Перелом СВО: зачем Россия наступает на Харьковскую область
15
Учения по применению ядерного оружия начались в России. ВИДЕО