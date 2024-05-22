Минобороны объявило о взятии Клещеевки

Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил, сообщает Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 9 километрах от Артемовска, до военных действий там проживало порядка 500 человек.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года, всю зиму вокруг села шли тяжелые бои. В сентябре населенный пункт вновь был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления.