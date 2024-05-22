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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны объявило о взятии Клещеевки

Источник:
Sibnet.ru
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Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил, сообщает Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 9 километрах от Артемовска, до военных действий там проживало порядка 500 человек.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года, всю зиму вокруг села шли тяжелые бои. В сентябре населенный пункт вновь был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления.

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Оборона #Конфликты #Армия
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