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Новый фильм «Непослушники» выйдет в широкий прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Комедия «Непослушники», продолжение франшизы с Виктором Хориняком, выйдет в кинотеатрах 6 июня.

В центре сюжета Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер.

Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится.

Но обстоятельства потребуют от героев принятия совсем не детских решений. А неожиданное, полное опасностей путешествие станет не только настоящим испытанием для всех его участников, но и поменяет их жизни.

Роли детей, оказавшихся на перевоспитании у героев картины, сыграли Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш и Федор Скальский.

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