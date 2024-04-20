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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы условия ввода американских войск на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Вероятность ввода американских войск на Украину вырастет в случае провала Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман. Если Украине не удастся добиться успеха, это увеличит вероятность ввода боевых частей США.

До этого Виндман заявлял, что предоставление помощи Киеву от Вашингтона критически важно, поскольку США не хотят сами сражаться на территории Украины. По его словам, для Киева важно подтверждение поставок.

Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

«Большая семерка» не является международной организацией, так как не имеет устава и не основана на международном...

Alhazred

Так как победы Украины не будет, твой комментарий не имеет смысла.)))

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!