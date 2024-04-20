Умер госпитализированный через окно 300-килограммовый россиянин

Госпитализированный 11 апреля мужчина, вес которого превышал 300 килограммов, скончался в одной из больниц Москвы.

54-летний пациент, ранее обратившийся за помощью к врачам, умер в реанимации 17 апреля. Точную причину смерти выяснят судмедэксперты. Неделю назад у мужчины возникли проблемы с сердцем.

Прибывшие в квартиру медики не смогли вынести его из квартиры на носилках и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали мужчину на матрасе через окно. В больницу москвича доставили на спецмашине с подъемником.

Отмечается, что мужчина в прошлом работал таксистом, однако в какой-то момент перестал выходить из дома. Последний раз соседи видели его около десяти лет назад.