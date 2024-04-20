Биткоин в четвертый раз в истории провел халвинг

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате запланированного халвинга.

Это запрограммированное сокращение вознаграждения за добычу блока, которое происходит примерно каждые четыре года, направленное на контроль инфляции и поддержание дефицита криптовалюты.

При этом размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до 200 тысяч долларов.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина снова вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до 73 тысяч долларов.