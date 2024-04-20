НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Биткоин в четвертый раз в истории провел халвинг

Источник:
Sibnet.ru
521 1

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате запланированного халвинга.

Это запрограммированное сокращение вознаграждения за добычу блока, которое происходит примерно каждые четыре года, направленное на контроль инфляции и поддержание дефицита криптовалюты.

При этом размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до 200 тысяч долларов.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина снова вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до 73 тысяч долларов.

Еще по теме
Представлена первая в мире банковская карта с экраном
Forbes перечислил самых «обедневших» российских миллиардеров
Эксперт дал совет вложившимся в юани
Реальные доходы россиян рекордно выросли
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Обсуждение (1)
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
96
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
41
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
40
Запад испугался прорыва российских войск на Украине
36
Реальные доходы россиян рекордно выросли
31
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО