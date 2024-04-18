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Киев начал шантажировать США третьей мировой войной

Источник:
Sibnet.ru
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Победа России в конфликте приведет к началу третьей мировой войны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности», — пригрозил Шмыгаль своим союзникам, передает BBC.

Украинский политик предсказал, что в результате поражения Киева возникнет множество небольших конфликтов по всей планете, которые через некоторое время могут привести к третьей мировой войне.

Шмыгаль предупредил, что Украина нуждается в помощи США — только в этом случае можно предотвратить такой сценарий. При этом американский Конгресс до сих пор не согласовал выделение Киеву помощи в размере 60 миллиардов долларов.

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Политика #Мир
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