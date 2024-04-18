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ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Источник:
РБК
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Доля безналичных платежей в течение трех-пяти лет доля безналичных операций может достигнуть 90%, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В России за десять лет внедрения разных платежных технологий доля безналичных операций выросла с 25% в 2014 году, до 83% в конце 2023 года. «В самых продвинутых небольших странах это цифра 92–93%», — приводит РБК слова Скоробогатовой.

В марте консалтинговая компания Frank RG прогнозировала, что доля карточных операций в розничной торговле дойдет до уровня 90% к 2028 году.

В оставшиеся 10% могут входить как платежи наличными, так и платежи с помощью безналичных способов, которые являются альтернативой картам, включая QR-коды, отметили во Frank RG.

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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны