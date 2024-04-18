ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Доля безналичных платежей в течение трех-пяти лет доля безналичных операций может достигнуть 90%, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В России за десять лет внедрения разных платежных технологий доля безналичных операций выросла с 25% в 2014 году, до 83% в конце 2023 года. «В самых продвинутых небольших странах это цифра 92–93%», — приводит РБК слова Скоробогатовой.

В марте консалтинговая компания Frank RG прогнозировала, что доля карточных операций в розничной торговле дойдет до уровня 90% к 2028 году.

В оставшиеся 10% могут входить как платежи наличными, так и платежи с помощью безналичных способов, которые являются альтернативой картам, включая QR-коды, отметили во Frank RG.