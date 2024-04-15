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Ограниченный каско набирает популярность у водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Спрос на каско с ограниченным покрытием вырос в России. В отличие от полного каско, такие полисы покрывают только угон или причинение ущерба.

Рост продаж усеченных полисов отмечают как страховые компании, так и автодилеры. Так, в ВСК за 2023 год продажи таких страховок выросли на 60%, в «Ренессанс Страховании» — на 50%, пишет «Коммерсантъ».

Обычно с помощью ограниченных полисов страхуют автомобили бюджетных марок: Kia, Hyundai, Lada, Renault и Nissan, а также китайские авто. В первом квартале этого года продажи усеченного каско они уже выросли на 8–11%.

Эксперты отмечают, что рост популярности мини-каско связан с тем, что банки начали принимать такие полисы при автокредитовании. При этом стоимость такой страховки ощутимо меньше, и клиент с большей вероятностью сможет ее приобрести.

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