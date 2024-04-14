Собаки и кошки научились заражать людей супербактериями

Домашние собаки и кошки могут заражать людей супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам, выяснил международный коллектив ученых.

Команда проверила образцы фекалий и мочи, а также мазки с кожи собак, кошек и их хозяев на наличие устойчивых к лечению обычными антибиотиками микробов. В работе приняли участие животные и их владельцы из Великобритании и Португалии.

Результаты показали, что в Португалии 55,8% питомцев и 35% владельцев оказались носителями кишечной палочки, которая устойчива к антибиотикам третьего поколения. В Великобритании супербактерии нашли у 36,4% питомцев и 12,5% их владельцев.

Отмечается, что потенциально опасные бактерии могут передаваться между домашними животными и людьми при прикосновениях или поцелуях, а также при уборке фекалий.

Согласно открытым данным, бактериальные инфекции с лекарственной устойчивостью ежегодно приводят к 1,2 миллиона летальных исходов во всем мире.