Премьер Киргизии объяснил прекращение работы карт «Мир»

Российские карты «Мир» перестали работать в Киргизии не потому, что их запретило правительство, а потому что так решили коммерческие банки из-за опасений санкций, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

«Приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — приводит РИА Новости заявление Жапарова.

Премьер предположил, что «коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций». Власти же Киргизии не испытывает страха перед какими-либо санкциями и не видят повода для их введения против республики, утверждает премьер.

«Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути», — отметил Жапаров.

По его словам, в России — более миллиона граждан Киргизии. «Все они пользовались картой "Мир"», — сказал премьер.