НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Премьер Киргизии объяснил прекращение работы карт «Мир»

Источник:
РИА Новости
120 0

Российские карты «Мир» перестали работать в Киргизии не потому, что их запретило правительство, а потому что так решили коммерческие банки из-за опасений санкций, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

«Приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — приводит РИА Новости заявление Жапарова.

Премьер предположил, что «коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций». Власти же Киргизии не испытывает страха перед какими-либо санкциями и не видят повода для их введения против республики, утверждает премьер.

«Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути», — отметил Жапаров.

По его словам, в России — более миллиона граждан Киргизии. «Все они пользовались картой "Мир"», — сказал премьер.

Еще по теме
Всемирный банк оценил восстановление Украины в $0,5 трлн
Материнский капитал разрешили использовать для ремонта таунхауса
Принят закон о размере оплаты сверхурочной работы
Глава Центробанка назвала плюсы высокой ключевой ставки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Игры портируют на российскую операционную систему «Аврора»
ВСУ применили химическое оружие
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Удавиков

как они политизированы и ненавидят Россию, псевдоспортивные организации полностью дискредитировали лозунг...

Sovik

Хороший подарок ко дню космонавтики!

mosquito__2010

"Америка с нами !" (С)Там до самого конца никто не понимал и отказывался верить в то что Украина это...

GammiPluh

Еще несколько мелких ТЭЦ добить и потом останется только лишь мешать геранями перенаправлять с АЭС электричество......