Сериал «Такси под прикрытием» продлили на второй сезон

Съемки второго сезона сериала «Такси под прикрытием» начнутся этим летом в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Первого канала.

По сюжету первого сезона, главный участник секретного полицейского эксперимента «Такси под прикрытием» Алексей Турбин вступает в смертельно опасную схватку с бандой, терроризирующей город.

Каждый день он патрулирует улицы на специально оборудованном такси и параллельно проводит личное расследование. Коллеги считают Турбина магнитом для неприятностей — ведь он постоянно оказывается в эпицентре событий. Но именно это качество и помогает ему раскрывать самые запутанные преступления.

«Мне кажется, каждый актер мечтает сыграть какую-нибудь супер- геройскую драматическую роль. Образ, в котором гармонично сочетались бы такие черты характера, как доброта, отвага, сила воли, честность и смелость. Поэтому я рад, что история расследований Турбина продолжится», — цитирует Первый канал исполнителя главной роли Дмитрия Власкина.