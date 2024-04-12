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Всемирный банк оценил восстановление Украины в $0,5 трлн

Источник:
РИА Новости
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Украине потребуется порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, говорится в прогнозе Всемирного банка (ВБ).

«Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов», — приводит РИА Новости подсчеты экспертов ВБ.

По данным Всемирного банка, сумма, указанная в прогнозе, почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году. Там также указали, что значительная часть расходов потребуется на восстановление инфраструктуры страны, в особенности ее энергосистемы.

«Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы», — отметили эксперты банка.

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