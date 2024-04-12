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Космонавт рассказал о рекомендациях на случай встречи с НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские космонавты не имеют рекомендаций на случай встречи с инопланетянами, рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«Это, конечно, из ряда вон выходящая и маловероятная ситуация, но если вдруг такая встреча произойдет, то все будет решаться на месте», — сказал Кононенко в интервью ТАСС.

Он заверил, что никаких инструкций на этот счет не разработано.

Институт поиска внеземного разума (SETI) в 2022 году заявил, что команда ученых создаст официальный протокол для контактов с инопланетянами. Сейчас единственный практический совет — обратиться за инструкциями к ООН, но что должна сделать организация — не уточняется.

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