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Психолог рассказал о причинах весенней депрессии

Источник:
«Российская газета».
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Люди часто сталкиваются с депрессиями, стрессом в период смены времен, рассказала врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова.

У этого нарушения есть даже термин: САР — сезонное аффективное расстройство. На самом деле это процесс обострения психических недугов, происходящий в зависимости от времени года, пояснила врач «Российской газете».

В группе риска САР — люди, страдающие определенными психическими заболеваниями. Ему подвержены люди с нервными заболеваниями, неустойчивым гормональным фоном. Могут переживать САР и здоровые люди в состоянии стресса, эмоционального выгорания, страдающие неврозами.

Провоцирует САР увеличение светового дня, смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов). Из-за этого у человека изменяются режим сна и бодрствования, что порой становится почвой для стрессов.

Увеличивается дневная доза витамина D – организму также необходимо приспособиться к этому. Из-за перепадов температур на него также повышается нагрузка.

В организме происходит гормональная перестройка — изменение выработки мелатонина и серотонина. Наконец, весной человек, как правило, страдает авитаминозом, что тоже ослабляет его, отметила Чистякова.

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