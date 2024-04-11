Бывший муж Гагариной оказался нарасхват, но не у женщин

Фотограф и бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков похвастался, что его зовут на множество популярных телепередач.

Исхаков написал в соцсети, что его неоднократно звали в проект «Давай поженимся», где обещают найти самых талантливых и красивых невест.

Кроме этого предложения поступают от проектов «Последний герой», «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, «Звезды сошлись».

«Взять и пойти везде, что ли», — написал Исхаков по поводу предложений.

Исхаков и Гагарина развелись в 2020 году. Певица уже нашла себе нового спутника жизни, а фотограф в новом романе замечен не был. Более того, в соцсетях он часто посвящает добрые публикации бывшей жене.