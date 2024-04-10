Курс евро подскочил выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубль впервые с 21 марта, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос на 0,19%, до 101,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 09.44 мск. Доллар торговался на уровне 93,06 рубля, на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего дня. Американская валюта превысила отметку 93 рубля впервые с 25 марта.

Рубль плавно слабеет к основным валютам четвертый день подряд при невысокой торговой активности, естественной в условиях отдаленности налоговых выплат и сокращения продаж юаней со стороны Банка России, рассказал РБК начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

По его словам, негативным фактором для рубля выступило и некоторое охлаждение нефтяного рынка, где нефть марки Brent не смогла пока закрепиться выше 90 долларов за баррель.