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Курс евро подскочил выше 101 рубля

Источник:
РБК
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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубль впервые с 21 марта, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос на 0,19%, до 101,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 09.44 мск. Доллар торговался на уровне 93,06 рубля, на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего дня. Американская валюта превысила отметку 93 рубля впервые с 25 марта.

Рубль плавно слабеет к основным валютам четвертый день подряд при невысокой торговой активности, естественной в условиях отдаленности налоговых выплат и сокращения продаж юаней со стороны Банка России, рассказал РБК начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

По его словам, негативным фактором для рубля выступило и некоторое охлаждение нефтяного рынка, где нефть марки Brent не смогла пока закрепиться выше 90 долларов за баррель.


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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

GammiPluh

Кучма? я надеялся он помер давно