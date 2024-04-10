Зеленский заявил о новом плане контрнаступления Украины

Киев разработал новый план контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, у нас есть план контрнаступления», — сказал украинский президент в интервью немецкому изданию Bild.

Но для его реализации, по словам Зеленского, нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США.

Президент Украины также понадеялся, что Запад передаст Киеву современные технологии для производства новейших типов оружия.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. За несколько месяцев операции украинским силам удалось взять несколько небольших населенных пунктов, часть из которых была впоследствии отбита российскими войсками.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 БМП Bradley.