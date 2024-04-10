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Лиза Арзамасова сообщила о второй беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актриса Лиза Арзамасова записала видео, на котором сообщила о беременности, показав округлившийся живот.

Признание снимали муж Арзамасовой Илья Авербух и трехлетний сын Лев. Мама попросила ребенка «не заваливать горизонт» и следить, чтобы они с папой попали в кадр. Затем она показала живот.

«Я думаю слова тут излишни, спустя три года», — сказала актриса. Она спросила сына, рад ли тот, и он ответил, что очень рад.

Авербух женился на Арзамасовой в декабре 2020 года. В августе 2021 года у пары родился сын Лев. У супругов большая разница в возрасте — актрисе 29 лет, а спортсмену 50 лет.

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