Власти задумали Министерство патриотического воспитания

Российские власти обсуждают создание нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.

Идея министерства молодежной политики и воспитания обсуждается уже давно, но сейчас актуализировалась. В частности, за создание такого ведомства выступает внутриполитический блок Кремля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Новое министерство, по информации издания, планируют создать после реорганизации Минпросвещения, когда часть его полномочий вернется в Минобрнауки, а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство. Основой для нового ведомства станет Росмолодежь.

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание,— сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет»,— приводят «Ведомости» слова источника, близкого к администрации президента.

Ведомство может появиться после запланированной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина и формирования новой структуры федеральных органов власти.