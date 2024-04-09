НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Власти задумали Министерство патриотического воспитания

Источник:
Sibnet.ru
263 6

Российские власти обсуждают создание нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.

Идея министерства молодежной политики и воспитания обсуждается уже давно, но сейчас актуализировалась. В частности, за создание такого ведомства выступает внутриполитический блок Кремля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Новое министерство, по информации издания, планируют создать после реорганизации Минпросвещения, когда часть его полномочий вернется в Минобрнауки, а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство. Основой для нового ведомства станет Росмолодежь.

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание,— сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет»,— приводят «Ведомости» слова источника, близкого к администрации президента.

Ведомство может появиться после запланированной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина и формирования новой структуры федеральных органов власти.

Еще по теме
Осужденная за взятки экс-министр Крыма решила уйти на СВО
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Названо имя временного губернатора Мурманской области
Россияне выбрали главные черты Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Вышла российская игра «Смута»
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Назван самый культовый персонаж видеоигр
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
39
Россияне выбрали главные черты Путина
33
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
29
Украинские военные потребовали обычное оружие
22
Лавров признал ситуацию вокруг Украины патовой