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Разработана активируемая водой батарейка из бумаги

Источник:
Interesting Engineering
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Японские исследователи разработали экологически безопасную одноразовую воздушно-магниевую батарейку, которая активируется обычной водой.

Батарейка использует нейтральный электролит и безопасный высокоэффективный электрокатализатор AZUL на основе пигмента. Ее легко утилизировать, при этом она может использоваться для диагностических и носимых устройств

Бумажная батарея была изготовлена путем приклеивания фольги из магния к бумаге и формирования катодного катализатора, а также газодиффузионного слоя непосредственно на противоположной поверхности батареи.

Самым сложным в разработке было создать капиллярный механизм насыщения батареи водой в процессе активации, чтобы магний начинал взаимодействовать с водой и отдавать электроны и ионы.

Изготовленная таким образом бумажная батарея обеспечила напряжение постоянного тока 1,8 В. Плотность тока достигла 100 мА/см2, а максимальная выходная мощность составила 103 мВт/см2.

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Наука #Наука
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