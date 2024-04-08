Разработана активируемая водой батарейка из бумаги

Японские исследователи разработали экологически безопасную одноразовую воздушно-магниевую батарейку, которая активируется обычной водой.

Батарейка использует нейтральный электролит и безопасный высокоэффективный электрокатализатор AZUL на основе пигмента. Ее легко утилизировать, при этом она может использоваться для диагностических и носимых устройств

Бумажная батарея была изготовлена путем приклеивания фольги из магния к бумаге и формирования катодного катализатора, а также газодиффузионного слоя непосредственно на противоположной поверхности батареи.

Самым сложным в разработке было создать капиллярный механизм насыщения батареи водой в процессе активации, чтобы магний начинал взаимодействовать с водой и отдавать электроны и ионы.

Изготовленная таким образом бумажная батарея обеспечила напряжение постоянного тока 1,8 В. Плотность тока достигла 100 мА/см2, а максимальная выходная мощность составила 103 мВт/см2.