Польский эксперт рассказал о самом эффективном оружии России

Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) превратил тысячи обычных авиабомб в одно из самых эффективных видов оружия в арсенале Вооруженных сил России, считает военный обозреватель польского издания Interia.

«Модуль УМПК для российских бомб изначально создавался в режиме импровизации, в тот момент, когда русским срочно понадобились высокоточные бомбы большой дальности. Сегодня они уже массово используются на украинском фронте», — пишет Марчин Яблоньский.

В модуле установлены раскрывающиеся крылья, которые позволяют бомбе планировать на десятки километров. А спутниковая система наведения выводит ее точно на цель.

По словам Яблоньский, секрет успеха УМПК в том, что это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными бомбами украинские позиции.

При этом конструкция модулей имеет большой потенциал для модернизации. Россия постоянно развивает проект, улучшая аэродинамику и увеличивая дальность полета, а также разрабатывать версии для более мощных бомб массой три тонны.

«Модули УМПК, к сожалению, свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта», — заключил Яблоньский.