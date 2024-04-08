Осужденная за взятки экс-министр Крыма решила уйти на СВО

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, написала заявление на поступление на службу в зоне военной операции, сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — цитирует Хасавова РИА Новости.

По его словам, Новосельская рассказала, что заявление она подала еще три месяца назад. Экс-министр культуры надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.

Новосельской 48 лет, она возглавляла крымское министерство культуры с февраля 2014 года. Получила известность в 2021 году, выругавшись матом на заседании правительства республики.

В том же году была задержана по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила 25 миллионов рублей от бенефициара петербургской компании «Меандр» «за общее покровительство» при выполнении работ в рамках строительства Крымского государственного центра детского театрального искусств. В 2023 году по этому делу приговорена к 10 годам колонии.