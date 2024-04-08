НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кактуса разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри единогласно назвали имя артиста, который скрывался под маской Кактуса и угадали.

В номинацию «Маски» попали Кактус, Енот и Матрешка. Енота спасли зрители, а члены жюри решили разоблочить Кактус.

Все судью догадались, что под маской Кактуса скрывается певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA.

Регина Тодоренко и Тимур Родригес сильно расстроились, что Кактус разоблачили, поскольку не представляли финал без этой маски. А приглашенный член жюри Лариса Долина предложила изменить правила шоу, чтобы спасти Кактус, но участнице маску снять все же пришлось.

Под маской Кактуса действительно оказалась певица Катя IOWA. Она призналась, что фанаты присылали ей сообщения, где писали, что в «Маске» победит Кактус.

В проекте остались Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Щенок, Водяной и Бабочка.

Еще по теме
Финалистов выберут в шоу «Голос»
СТС объявил дату премьеры второго сезона новых «Папиных дочек»
Перца разоблачили в шоу «Маска»
Звезды и люди из народа снова отправятся выживать в Дубай
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Вышла российская игра «Смута»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
33
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
29
Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников
29
Украинские военные потребовали обычное оружие