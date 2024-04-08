Кактуса разоблачили в шоу «Маска»

Члены жюри единогласно назвали имя артиста, который скрывался под маской Кактуса и угадали.

В номинацию «Маски» попали Кактус, Енот и Матрешка. Енота спасли зрители, а члены жюри решили разоблочить Кактус.

Все судью догадались, что под маской Кактуса скрывается певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA.

Регина Тодоренко и Тимур Родригес сильно расстроились, что Кактус разоблачили, поскольку не представляли финал без этой маски. А приглашенный член жюри Лариса Долина предложила изменить правила шоу, чтобы спасти Кактус, но участнице маску снять все же пришлось.

Под маской Кактуса действительно оказалась певица Катя IOWA. Она призналась, что фанаты присылали ей сообщения, где писали, что в «Маске» победит Кактус.

В проекте остались Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Щенок, Водяной и Бабочка.