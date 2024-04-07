НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. С 1972 года находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде, с 1989 по 1991 год была народным депутатом СССР, возглавляла комитет Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. В 1991-1998 годах находилась на дипломатической службе, в том числе занимая посты посла на Мальте, а затем в Греции.

С сентября 1998 по март 2003 года — вице-премьер РФ. В 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Матвиенко стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Еще по теме
Названо имя временного губернатора Мурманской области
Россияне выбрали главные черты Путина
Лавров признал ситуацию вокруг Украины патовой
Путин исключил перевод российской экономики на военные рельсы
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

korvinsS

Так он регулярно место дислокации меняет очкует что вычислят и найдут)

Asd10

Максимка, перелогинься обратно.

Asd10

Земля слухами полнится - сибнет удаленными комментами...