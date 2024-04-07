Очередь за электрокарами Xiaomi растянулась на полтора года

Количество заказов на электрический седан Xiaomi SU7 достигло 100 тысяч единиц, хотя за год китайская компания сможет поставить не более 60 тысяч таких автомобилей, подсчитали финансовые аналитики из CreditSights.

Сейчас производственная мощность завода Xiaomi в Пекине составляет 4-5 тысяч единиц, к концу года ежемесячный выпуск электрокаров планируется нарастить до 6 тысяч единиц. Темп производства составляет около 300 автомобилей в день.

Таким образом, по итогам 2024 года Xiaomi сможет выпустить около 53 тысячи серийных электрокаров SU7, приводитCarNewsChina расчеты.

Еще 5 тысяч автомобилей из линейки Founders Edition (FE) были собраны в предыдущие месяцы для передачи первым покупателям. В итоге новым клиентам, которые оформят заказ на электрокар сейчас, предстоит ждать поставки не раньше середины следующего года.

Продажи электромобилей Xiaomi SU7 стартовали в Китае 28 марта. Максимальная дальность хода на одном заряде батареи составляет 800 километров.