НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Очередь за электрокарами Xiaomi растянулась на полтора года

Источник:
Sibnet.ru
198 1
Xiaomi SU7
Фото: © Xiaomi

Количество заказов на электрический седан Xiaomi SU7 достигло 100 тысяч единиц, хотя за год китайская компания сможет поставить не более 60 тысяч таких автомобилей, подсчитали финансовые аналитики из CreditSights.

Сейчас производственная мощность завода Xiaomi в Пекине составляет 4-5 тысяч единиц, к концу года ежемесячный выпуск электрокаров планируется нарастить до 6 тысяч единиц. Темп производства составляет около 300 автомобилей в день.

Таким образом, по итогам 2024 года Xiaomi сможет выпустить около 53 тысячи серийных электрокаров SU7, приводитCarNewsChina расчеты.

Еще 5 тысяч автомобилей из линейки Founders Edition (FE) были собраны в предыдущие месяцы для передачи первым покупателям. В итоге новым клиентам, которые оформят заказ на электрокар сейчас, предстоит ждать поставки не раньше середины следующего года.

Продажи электромобилей Xiaomi SU7 стартовали в Китае 28 марта. Максимальная дальность хода на одном заряде батареи составляет 800 километров.

Еще по теме
Обновленную модель Aurus представят на инаугурации Путина
Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»
НАМИ выпустил беспилотную Lada Vesta на дороги
Xiaomi продала 10 тыс. авто за четыре минуты
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Лукашенко приказал готовиться к войне
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине
Главком ВСУ перечислил самые сложные участки фронта
Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников
Началась новая волна эмиграции российских IT-специалистов
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
71
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
30
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России