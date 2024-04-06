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Жителей Орска эвакуируют из‑за прорыва дамбы

Источник:
РИА Новости
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Грунтовую дамбу на реке Урал прорвало в Орске, в настоящее время в городе подтоплены 600 жилых домов и 1,4 тысячи приусадебных участков, эвакуированы более 700 человек.

Всего в регионе в зону подтопления попали более 2,5 тысячи домов и 6,8 тысячи приусадебных участков, сообщает пресс-служба регионального правительства. Эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение.

По данным МЧС России, в Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники для устранения последствия прорыва дамбы. Позже министерство увеличило группировку — сейчас на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники. В регионе ввели режим ЧС

Оренбургский губернатор Денис Паслер по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям написал в телеграм-канале, что проект дамбы в Орске, которую прорвало паводковыми водами, был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку.

«И такой паводок — скорее исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — отметил глава региона.

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ЧП #Стихии
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ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция