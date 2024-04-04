Компас в смартфоне позволит измерять уровень глюкозы

Исследователи из Национального института стандартов и технологий разработали метод, с помощью которого концентрацию глюкозы в организме можно измерить с помощью магнитометра мобильного телефона.

Для этого ученые использовали специальные тест-полоски с гидрогелем, добавив в них магнитные частицы. В результате гель в полосках реагировал либо на присутствие глюкозы, либо на уровень pH.

Когда гидрогель менял форму, магнитные частицы двигались, магнитометр мобильного телефона регистрировал эти изменения в магнитном поле. В результате исследователи измерили крошечную концентрацию глюкозы — несколько миллионных моля.

Данный метод не требует электроники или источника питания, кроме мобильного телефона и специального образца. Магнитометр может измерять уровни pH с той же чувствительностью, что и настольный измеритель стоимостью в тысячу долларов.

Отмечается, что в будущем измерения с использованием магнитометров смартфонов могут стать недорогим способом проведения различных видов тестирования. Однако для этого предстоит наладить выпуск тест-полосок и обеспечить им длительный срок хранения.