НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Человечество впервые отнимет високосную секунду от суток

Источник:
Sibnet.ru
273 0

Человечество впервые на секунду сократит, а не увеличит продолжительность суток в 2029 году, к такому выводу пришел американский геофизик Данкан Эгнью.

«Человечеству впервые придется отнять високосную секунду от UTC в 2029 году, если учесть то, как на вращение Земли влияет характер движения пород в ее ядре, а также процесс таяния приполярных ледников», — пишет Эгнью в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эгнью провел расчеты и показал, что на типичную длину суток влияет не только то, насколько сильно ускоряется вращение Земли в результате работы пока неизвестных геофизических процессов в ее ядре, но и то, с какой скоростью тают ледники Гренландии и Антарктики.

Их исчезновение ведет к перераспределению массы с полюсов в сторону экватора планеты, в результате чего вращение Земли дополнительно замедляется.

Человечеству впервые придется сократить продолжительность суток 30 июня или 31 декабря 2029 года. Причем глобальное потепление отдалило этот момент на три года. Это даст дополнительное время для IT-индустрии для внесения необходимых изменений в работу интернета и систем связи.

Високосные секунды — это дополнительные секунды, которые с 1972 года периодически добавляются к 30 июня или 31 декабря к шкале UTC по решению Международной службы вращения Земли. Уже добавлено 27 секунд, последняя — в декабре 2016 года.

Еще по теме
Странное глубоководное существо попало на видео
Обнаружены признаки неуловимого гравитона
Старение клеток человека остановили с помощью «бессмертных» тихоходок
Создана колючая поверхность для уничтожения вирусов
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Странное глубоководное существо попало на видео
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
52
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
46
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
37
СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
32
Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы
23
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России