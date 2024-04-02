Человечество впервые отнимет високосную секунду от суток

Человечество впервые на секунду сократит, а не увеличит продолжительность суток в 2029 году, к такому выводу пришел американский геофизик Данкан Эгнью.

«Человечеству впервые придется отнять високосную секунду от UTC в 2029 году, если учесть то, как на вращение Земли влияет характер движения пород в ее ядре, а также процесс таяния приполярных ледников», — пишет Эгнью в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эгнью провел расчеты и показал, что на типичную длину суток влияет не только то, насколько сильно ускоряется вращение Земли в результате работы пока неизвестных геофизических процессов в ее ядре, но и то, с какой скоростью тают ледники Гренландии и Антарктики.

Их исчезновение ведет к перераспределению массы с полюсов в сторону экватора планеты, в результате чего вращение Земли дополнительно замедляется.

Человечеству впервые придется сократить продолжительность суток 30 июня или 31 декабря 2029 года. Причем глобальное потепление отдалило этот момент на три года. Это даст дополнительное время для IT-индустрии для внесения необходимых изменений в работу интернета и систем связи.

Високосные секунды — это дополнительные секунды, которые с 1972 года периодически добавляются к 30 июня или 31 декабря к шкале UTC по решению Международной службы вращения Земли. Уже добавлено 27 секунд, последняя — в декабре 2016 года.