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Новый тип вкладов появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новый тип вкладов появится в России — депозит, предназначенный для первого взноса по ипотеке. Соответствующий законопроект на этой неделе начала рассматривать Госдума.

Предполагается, что вкладчик, положивший деньги на новый вклад, сможет по его завершении использовать средства как первый взнос по ипотечному кредиту, который банк обязуется предоставить.

Срок такого депозита должен быть не меньше года, деньги будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ». Если в итоге деньги пойдут не на покупку жилья, проценты по вкладу пересчитают по ставке до востребования.

Законопроект уже поддержало правительство. При этом он вызвал вопросы у правового управления и финансового комитета Госдумы — депутаты отметили, что для работы нового механизма придется вносить изменения в Гражданский кодекс России.

Участники рынка считают, что гражданам такой инструмент может быть интересен в случае предоставления повышенного процента.

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Экономика #Деньги
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