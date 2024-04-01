Омск вошел в топ туристических городов

Омск получил две награды премии «Туристические города» — его признали привлекательным для образования и молодежного досуга.

Столица Омской области заняла первое место в номинации «Город образовательного туризма» и второе место в номинации «Город молодежного туризма».

Омичи презентовали туристические маршруты и боролись за победу среди 64 команд из 42 регионов страны.

За право быть «Городом молодёжного туризма» Омск боролся с Нижним Новгородом, Мурманском, Владивостоком и Красноярском. А в номинации «Город образовательного туризма» регион соперничал с Воронежем, Тамбовом, Самарой, Казанью и Ульяновском.

В прошлом году специально для путешественников в Сибирь появился гид «Добро пожаловать в Омск». В медиапроекте представлены практические рекомендации по выбору гостиниц, кафе, сувениров, а также основная информация о достопримечательностях, досуге и развлечениях Омска.