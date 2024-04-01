Экзамен на получение водительских прав с 1 апреля изменился

Новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступил в силу с 1 апреля 2024 года. Инспектор должен сидеть только сзади, изменилось количество штрафных баллов, а те, кто лишился прав за «пьяную» езду, не смогут вернуть удостоверение раньше.

Теперь инспектор-экзаменатор должен сидеть не справа от водителя, как это было до сих пор, а на заднем сиденье. Но нововведение коснется только случаев, когда практический экзамен в ГИБДД проходит на автомобиле автошколы.

Срок между попытками сдать экзамен увеличен. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

С 1 апреля в ходе сдачи практического экзамена допускается получение семи штрафных баллов, а не пяти, как было.

Еще одно изменение — запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде. Этот запрет уже существовал, но те, кто был пойман пьяными за рулем (или отказался проходить медицинское освидетельствование), вообще не имея прав, а также те, у кого срок действия документа истек, после истечения ареста на срок от 10 до 15 суток могли сразу идти на экзамен в ГИБДД и получить новое водительское удостоверение.

Перестанут пускать на экзамен тех, кто не явился в военный комиссариат после получения повестки. Ожидается, что это ограничение, а также его отмена будет отображаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на нем, когда тот заработает.