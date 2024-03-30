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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев

Источник:
ТАСС
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Атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы после нападения направлялись в Киев, установил СК. Следователи выяснили, что все их действия курировал неизвестный мужчина через Telegram.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев», — говорится в сообщении ведомства.

После этого они должны были получить обещанное вознаграждение. Обвиняемые в нападении также уточнили, что все их действия — как на этапе подготовки, так и после атаки — через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом.

Следователи также получили данные о снабжении террористов значительными суммами денег и криптовалютой с Украины, эти средства они использовали при подготовке теракта. Первоначальные результаты подтверждают спланированный характер действий преступников.

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Топ комментариев

Александр Петров 238315

Сказки, не сказки а куеву скоро не позавидуешь!

Asd10

Тут без главного тракториста не разобраться. Начальница, ау...

Tanatholog

Логика покинула чат.Увязают в неподходящем грунте танки по причине отсутствия прикрытия...Сидел бы ты...

nicollaich

Неполноценные танки для неполноценных.