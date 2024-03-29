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Госпитализированный из самолета в Бангкоке красноярец умер

Источник:
Sibnet.ru
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Турист из Красноярска, госпитализированный после того, как ему стало плохо в неисправном самолете «Аэрофлота» в Бангкоке, скончался, сообщила его супруга.

Мужчина умер, не приходя в сознание, пишет телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на его жену.

Рейс SU815 «Аэрофлота» должен был вылететь из Бангкока в Красноярск 26 марта, но вернулся на стоянку из-за выявленной неисправности.

По словам женщины, пассажиров продержали в самолете почти четыре часа. «Очень быстро стало душно и жарко, стало трудно дышать. Мужу стало плохо, и у него произошла остановка сердца», — рассказала она в видео, в котором просит финансовой помощи, так как уже должна госпиталю 3,5 миллиона рублей, а сутки пребывания стоят 750 тысяч рублей.

СМИ и телеграм-каналы писали, что были госпитализированы еще несколько человек. «Аэрофлот» опроверг эту информацию. В авиакомпании заявили, что двое обращались в медпункт аэропорта, но впоследствии вылетели вместе с остальными пассажирами 27 марта.

Авиаперевозчик утверждает, что система кондиционирования на борту работала, пассажиров вывели из самолета через два часа. За это время одна из женщин сообщила, что ее супруг, страдающий аритмией, плохо себя чувствует. Бортпроводники, оказав первую помощь, предложили вызвать скорую, но мужчина отказался. Затем медицинскую бригаду все-таки вызвали.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета после сообщений об инциденте возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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