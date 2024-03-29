Британия поставила Украине «неполноценные» танки

Танки Challenger 2, переданные Великобританией Украине, слишком тяжелы, лишены дополнительной брони и требует очень тщательного обслуживания, поэтому мало подходят для украинской армии, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Киеву не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», — отметил Экс. Во всех кампаниях, где участвовала Великобритания, к танку прилагалась дополнительная броня, добавил он.

По словам обозревателя, 62-тонный Challenger 2 в плане подвижности проявил себя далеко не с лучшей стороны. 11 марта он намертво завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами. Танк имеет низкую проходимость на мягких грунтах, что приводит к застреванию боевых машин, пояснил эксперт.

Challenger 2 — единственный из современных танков, имеющий нарезную пушку. И это тоже стало проблемой для украинских танкистов. Боеприпасы несовместимы с другими танками, что сильно осложняет логистику. Помимо этого, ресурс Challenger 2 — 500 выстрелов, тогда как у других танков — 1,5 тысячи.

«Есть основания полагать, что Лондон предложил эти Challenger 2 просто для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать свои собственные, более хорошие танки: Leopard 2, Strv 122 и M-1», — полагает Экс.

В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожены российскими войсками.