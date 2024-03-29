Турист впал в кому в задержавшемся самолете из Бангкока в Красноярск

Пассажир рейса Бангкок — Красноярск впал в кому. По словам его жены, у него остановилось сердце из-за нехватки кислорода в неисправном самолете. «Аэрофлот» опроверг, что система кондиционирования не работала.

Жена мужчины рассказала телеграм-каналу Kras Mash, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» не вылетел вовремя из Бангкока в Красноярск из-за неисправности. Пассажиры несколько часов провели на борту, при этом система подачи кислорода не работала. Из-за этого стало плохо нескольким людям, в том числе ее мужу.

У мужчины остановилось сердце, сейчас он находится в госпитале. По словам женщины, счет за лечение уже составил 3 миллиона рублей и каждые сутки увеличивается. При этом пациента намерены отключить от системы жизнеобеспечения, если не будет оплачена часть суммы.

«Аэрофлот» опроверг информацию о том, что в самолет не поступал кислород. Рейс SU815 Бангкок — Красноярск выполнялся 26 марта. Командир воздушного судна из-за выявленной неисправности вернулся на стоянку.

Пассажиров высадили из самолета через два часа. За это время одна из женщин сообщила, что ее супруг, страдающий аритмией, плохо себя чувствует. Бортпроводники, оказав первую помощь, предложили вызвать скорую, но мужчина отказался.

«После начала высадки кабинный экипаж обратил внимание на ухудшающееся внешнее состояние вышеупомянутого пассажира, была незамедлительно вызвана медицинская бригада», — говорится в сообщении.

По версии «Аэрофлота», еще двое пассажиров обратились в медпункт аэропорта. Они впоследствии вылетели вместе со всеми на резервном борте 27 марта.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета после сообщений об инциденте возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).