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Генштаб ВС РФ заверил, что срочников в зоне СВО не будет

Источник:
«Красная звезда»
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Военнослужащие-срочники, призванные на службу в ходе весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда»

Он напомнил, что с 1 января 2024 года повышен верхний порог призывного возраста до 30 лет. По его мнению, это благоприятно скажется на моральном климате воинских частей, поскольку «в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Но в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Возраст призыва с 2024 года — от 18 до 30 лет, срок службы — один год.

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