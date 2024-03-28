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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

NYT узнала, что США скрыли от России часть данных о теракте

Источник:
New York Times
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Американские спецслужбы скрыли часть имеющейся у них информации о подготовке теракта в российской столице, написала газета New York Times со ссылкой на источники в разведке.

«Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах», — говорится в статье.

По информации газеты, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам делиться информацией о террористическом заговоре "сверх необходимого из опасений, что российские власти могут узнать об источниках или методах их разведки".

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что США передали информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал осторожнее относиться к информации New York Times, подчеркнув, что газета ссылается на собственные анонимные источники.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

c2h5oh76

шикарный кусок кто то отхватил, тем более в преддверии грандиозной стройки, хотите еще подсказку? еще...

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)